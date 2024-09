Bauru sai na frente do Pinheiros na semi do Paulista feminino

O Sesi Vôlei Bauru saiu na frente do Pinheiros ao vencer por 3 sets a 1, fora de casa, a primeira partida válida pelas semifinais do Campeonato Paulista de vôlei feminino. As parciais do duelo realizado nesta sexta-feira (27), em São Paulo, foram de 25/12, 18/25, 25/18 e 25/20. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 3 de outubro, às 21h, em Bauru, para definir quem avança à decisão do estadual.

As semifinais do Paulista de vôlei feminino são em dois jogos. Em caso de uma vitória para cada lado nos confrontos, o desempate será pelo golden set, ou seja, um set jogado após a segunda partida da série. O Sesi Vôlei Bauru foi o melhor time da fase de classificação e o Pinheiros, o quarto. Por isso o segundo jogo é em Bauru. Do outro lado estão o atual campeão Osasco e Barueri, com a vantagem de mando para Osasco.