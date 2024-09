Jady Malavazzi conquista o ouro no Mundial de paraciclismo

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP



O segundo bronze brasileiro no Mundial veio com Marcos Melo Júnior, no H1. O paraciclista fez o percurso de 38km em 1h20m41. A medalha de ouro ficou com o belga Maxime Hordies, com 1h17m33, e a prata foi para o italiano Fabrizio Cornegliani, com o mesmo tempo.

Fechando os medalhistas, Gilmara de Rosário terminou em 3º lugar em uma prova com apenas três competidoras. A brasileira fez a prova do H2, de 38km, e chegou na última e 3ª colocação, duas voltas atrás da medalhista de ouro, a norte-americana Katie Brim. Por fim, a prata foi para a italiana Roberta Amadeo, que ficou uma volta atrás da estadunidense.

OUTROS COMPETIDORES

No feminino do H4 no Mundial, Josiane Nowacki ficou em 8º lugar após 38km, com o tempo de 1h16m02. Já no C4, André Luiz Grizante terminou a prova em 10º, com duas voltas a menos que o campeão, enquanto Gabriel Ribeiro da Silva ficou em 15º, três voltas a menos que o medalhista de ouro. Por fim, três brasileiros participaram na prova Júnior: Henrique Ribeiro Bravo (79º), Luiz Fernando de Almeida (88º) e Guilherme Lino (não finalizou).