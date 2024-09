Palmeiras vence Taubaté e se garante na semifinal do Paulista

Gol só no segundo tempo

A bola rolou no estádio Joaquim de Morais Filho e logo no pontapé inicial ficou nítido que o Taubaté adotaria uma postura defensiva, se preocupando mais em não levar gols do que em marcá-los. O time da casa criou pouco e não chegou com perigo ao gol do Palmeiras. Do outro lado, as Palestrinas pecaram bastante na construção das jogadas e, mesmo com o controle da posse de bola, não conseguiram furar a defesa adversária.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

O Palmeiras até teve boas chances na primeira etapa com Dudinha e Fe Palermo, porém não foi capaz de aproveitar e a partida foi para o intervalo sem gols. No retorno para a segunda etapa, as Palestrinas realizaram mudanças e melhoraram em campo. Entretanto, nos minutos iniciais, a pontaria continuou aquém das expectativas das visitantes. Amanda Gutierres e Lais tiveram boas chances da entrada da área, mas chutaram para fora.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Brena recebeu na área, tirou da marcação, mas parou na goleira do Taubaté. A insistência surtiu efeito para o Palmeiras e, dois minutos depois, a mesma meio-campista, que veste a camisa 7, recebeu cruzamento da direita, dominou a bola e mandou de pé esquerdo para o fundo do gol, abrindo o marcador. Mais adiante, as Palestrinas tiveram mais uma chance com Amanda Gutierres, mas a atacante desperdiçou.