São Paulo vence Bauru e avança às semis no Paulista

O São Paulo garantiu a vaga para as semifinais do Campeonato Paulista de basquete masculino. Após ter vencido o primeiro jogo da série das quartas de final, o Tricolor Paulista voltou a triunfar, nesta segunda-feira (23), diante do Bauru. Desta vez, no Ginásio do MorumBIS, o São Paulo superou o Bauru Basket por 85 a 69.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Os playoffs do Campeonato Paulista de basquete masculino acontecem em uma série melhor de três jogos. O primeiro deles ocorre na casa do time de pior campanha. Enquanto as duas últimas partidas são na casa do time com a melhor campanha. O São Paulo triunfou no Ginásio Panela de Pressão por 89 a 79 no último sábado (21).