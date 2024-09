Romboli perde e dá adeus ao Challenger de Saint-Tropez

Na manhã desta quinta-feira (19), Fernando Romboli e sua dupla, o estadunidense George Goldhoff, foram eliminados nas quartas do Challenger de Saint-Tropez. A dupla americana caiu para o britânico Luke Johnson e para o holandês Sander Arends, por 2 a 0 (1/6 e 4/6).

No primeiro set, a dupla europeia teve ampla dominância, chegando a fazer 5 a 0 no placar. Mesmo com Romboli/Goldhoff conseguindo marcar um ponto após o atropelo parcial, Johnson/Arends fechou o set em 6 a 1, com apenas 25 minutos.

Diferente do primeiro, o segundo período foi bem mais equilibrado. Romboli e sua dupla marcaram o ponto inicial, mas logo depois sofreram o empate. Contudo, os europeus conseguiram virar, quando fizeram 3 a 2. Por fim, Johnson e Arends fecharam o set por 6 a 4 e foram os primeiros classificados para as semis do Challenger de Saint-Tropez.