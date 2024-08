Brasil atropela Ruanda em estreia no vôlei sentado feminino

Após um certo equilíbrio no começo, o Brasil abriu 8 a 4 com a passagem de Pamela pelo saque, o que obrigou o técnico adversário a pedir tempo. A estratégia de Ruanda não surtiu efeito. Duda assumiu o serviço e acumulou aces para abrir 14 a 6. A vantagem foi só aumentando até o término da primeira parcial, em 25 a 13.

A receita de forçar no saque seguiu no segundo tempo. Com Suellen no serviço, o Brasil abriu 9 a 0. Até esse momento, a camisa 8 havia acumulado 9 aces. Com folga no placar, o elenco brasileiro foi rodado no segundo set, que terminou em 25 a 10.

O domínio da seleção que é vice-líder do ranking mundial continuou na terceira parcial. Sem baixar o ritmo, o time brasileiro abriu 8 a 3, até o adversário africano pedir tempo. Mais reservas ganharam tempo em quadra de maneira que todo o elenco teve minutos em quadra. O set final terminou em 25 a 7.

"Toda estreia é tensa. Acho que a gente estava um pouco nervoso, inclusive eu também. Mas aos poucos, as meninas foram se soltando, deu para colocar todo mundo pra jogar. Essa não foi a formação que a gente vai jogar, já fizemos um mix, exatamente para não entregar o que a gente vai fazer", detalhou Fernando Guimarães.



A ansiedade também tomou conta de Suellen, maior pontuadora do jogo, com 23 bolas no chão. Ela destacou que a vitória elástica ajuda a trazer confiança para o próximo confronto, contra o líder do ranking. "Essa é minha primeira Paralimpíada como titular, tem tudo sido excelente aqui. Agora temos um adversário que deve ser mais complicado. Estamos tendo confrontos diretos com o Canadá, que é uma boa equipe. Mas se a gente conseguir fazer aquilo que a gente está treinando, tenho certeza que a gente vai conseguir ter sucesso" projetou.



O Brasil enfrente o time canadense no sábado, às 15h, no horário de Brasília.