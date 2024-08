Assumindo a pressão

Pode-se dizer que a vida de Gabriel Araújo virou do avesso, no bom sentido, desde Tóquio-2020. Naquela edição dos Jogos Paralímpicos, Gabrielzinho tinha apenas 19 anos e ainda era encarado como uma promessa da classe S2. Do Japão, voltou para casa com três medalhas, sendo duas de ouro e uma de prata. Adicione à isso, uma lista longa de pódios nos anos seguintes em campeonatos mundiais e nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023.

"Em Tóquio, eu estava aparecendo ainda no cenário esportivo no cenário paralímpico. Então, chegava sem muito compromisso, sem muita pressão, mas tinha treinado muito para aquele momento também. E, do mesmo jeito que eu chegava sem pressão alguma, sabia onde poderia alcançar e quais eram as minhas metas para ser batidas na competição e assim foi feito" disse.

"No topo do pódio, o que eu costumo dizer é que chegar não é fácil, mas se manter é muito mais difícil. Então, é manter uma constância e, se Deus quiser, fazer os melhores resultados aqui com certeza com toda essa pressão, toda essa responsabilidade que assumi ela porque eu estou muito mais preparado e mais maduro para conquistar os resultados e bater as minhas metas", completou.