João Fonseca avança no qualifying do US Open

O Brasil teve sua primeira vitória no qualifying do US Open 2024 na noite desta segunda-feira (19). De virada, João Fonseca derrotou o eslovaco Lukas Klein por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2 para avançar à segunda rodada do torneio qualificatório para o último Grand Slam do ano. Gustavo Heide não teve a mesma sorte e perdeu para o holandês Jesper de Jong.

João Fonseca não teve um bom rendimento no saque no primeiro set, sendo quebrado três vezes. O brasileiro sacava em 4/5, quando acabou tendo alguns erros, com direito a um forehand para fora no ponto decisivo. Assim, o eslovaco garantiu a vitória por 6 a 4 na parcial. No segundo set, João melhorou o seu desempenho dentro de quadra, principalmente no saque, devolvendo os 6/4 da parcial anterior para empatar o confronto.

No terceiro set, só deu João. Combativo em todos os pontos, o carioca dominou a parcial, conseguindo dois break points para vencer a parcial pro 6/2. Com o resultado, João Fonseca avança para a segunda rodada do qualifying onde enfrentará o francês Calvin Hemery.