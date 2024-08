Internacional é bicampeão do Brasileiro Sub-17 Feminino

A final do Campeonato Brasileiro Sub-17 de futebol feminino foi decidido em um clássico nesta segunda-feira (19) em Porto Alegre. No duelo entre as últimas duas campeãs da competição, o Grêmio e Internacional empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar. Mas nos pênaltis, a goleira Camilly brilhou com duas defesas para garantir o segundo título da equipe no Brasileiro Sub-17.

A chuva afetou a final do Brasileiro Sub-17, com o gramado do Sesc Protásio Alves ficando pesado em alguns momentos. No geral, o Internacional teve mais jogadas de perigo no ataque. Mas o Grêmio soube ser mais preciso nas suas chances para fazer os gols que garantiram a vitória tricolor no clássico. Porém, o time perdeu força com as substituições, dando espaço para o Inter empatar nos últimos minutos. Nas penalidades, o Internacional venceu por 4 a 3 para levantar a taça.

Como foi o jogo

O Grêmio abriu o placar logo aos 47 segundos. Após um cruzamento na área, Maria aproveitou a ausência da marcação para dominar a bola com tranquilidade e mandá-la para o gol. O segundo gol das Gurias Gremistas saiu no começo do segundo tempo, após um erro de Milenna na saída de bola do Internacional. Bola sobrou para Helô que viu que a goleira estava adiantada e mandou uma finalização por cobertura para fazer o segundo gol das Gurias Gremistas.