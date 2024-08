Bala Loka quebra o cotovelo e vai ficar fora das pistas por 45 dias

Conhecido como as "Olimpíadas dos Esportes Radicais", a edição do X-Games citada por Bala Loka acontecerá entre 20 e 22 de setembro, em Chiba, no Japão. De acordo com a postagem do próprio atleta, seu tempo de recuperação será de cerca de um mês e meio. Dessa forma, é possível que ele só retorne às pistas entre o final de setembro e o começo de outubro.

Grande nome da modalidade

Gustavo Bala Loka é o principal nome do ciclismo BMX freestyle brasileiro e um dos principais atletas do mundo. Ele foi o primeiro atleta da modalidade a representar o Brasil em Olimpíadas, em Paris-2024, e conseguiu um resultado histórico, ao chegar na final e conseguir a sexta colocação. No ano passado, foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Ameicanos de Santiago-2023.