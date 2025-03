Dunga critica Tite em troca na seleção e vê técnicos gringos como 'bengala'

Evidentemente a carreira como jogador, campeão do mundo, não dá nem para comparar em relação ao que você conseguiu como treinador. Mas será que você foi um técnico bom? Como é que você se vê na função de treinador?

"Olha, a gente tem que fazer uma comparação, né? Todos os técnicos que passaram pela seleção brasileira, a experiência que eles tiveram e o que eles quiseram ganhar dentro da seleção. Eu, como a minha primeira oportunidade como treinador, ganhar a Copa América, Copa das Confederações, classificar com três rodadas antecipadas, ganhar da Argentina depois de 30 anos Eliminatória, ganhar do Uruguai. A medalha de bronze nas Olimpíadas, que talvez seja o melhor trabalho meu na seleção, que não é não é reconhecido. Mas você vai dizer: mas medalha de bronze? Como é que tem que ser reconhecido? É porque a gente fez um time em 15 dias. E dos 15 dias, na véspera dos jogos, tiraram os jogadores do time de 23 anos. Na véspera os caras batiam 4h da manhã no nosso quarto e falaram: se jogar com a camisa de tal marca, vocês vão ser eliminados. Nós tínhamos que tomar a decisão. Não tinha ninguém lá. Então pode ver quantas dificuldades a gente passou para conseguir chegar nessa medalha. Quantos treinadores passaram com experiência, com tanto nome, com tanta publicidade na seleção se ganharam isso?"

Dunga, capitão do tetra e ex-técnico da seleção, em entrevista ao UOL Imagem: Igor Siqueira/UOL

Mas ter sido colocado duas vezes sem essa experiência talvez tenha te prejudicado? O timing de voltar para a seleção, o timing de ser escolhido para a seleção (2006 e 2014)?

"A seleção é resultado. Esquece, os caras podem falar, os apaixonados. Eu fui sair da seleção porque perdemos para o Peru, um gol roubado, de mão. O jogo ficou 10 minutos parado, sem VAR, sem nada. Por que ficou 10 minutos parado, então, se é uma decisão do árbitro, gol de mão? Então, é muito relativo. Acrescentando, na minha passagem de seleção eu tinha todo mundo contra e tive esse resultado. Teve treinador que tinha tudo a favor e não ganhou o que eu ganhei".

Todo mundo contra o que que você diz?