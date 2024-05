Yaras finalizam em 12º na etapa de Singapura da Série Mundial

O Brasil encerrou sua participação na etapa de Singapura da Série Mundial de rúgbi sevens feminino, a sétima competição da temporada. As Yaras terminaram o torneio na 12ª colocação e finalizaram sua campanha com uma derrota para a Espanha. A equipe ainda busca garantir seu lugar na próxima temporada da elite do esporte internacional.

Na abertura do evento, as brasileiras foram superadas por Austrália e Fiji, potências da modalidade, pelos placares de 27 a 10 e 29 a 7, respectivamente. Depois, ainda na fase de grupos, uma nova derrota ocorreu, agora contra a Grã-Bretanha (35 a 5). Sem conseguir a vaga nas quartas de final, o Brasil seguiu para a chave de 9º ao 12º lugar. Primeiro, as Yaras perderam o confronto para os Estados Unidos por 33 a 0. No fim, elas caíram diante do time espanhol (24 a 19) e fecharam na lanterna em Singapura. O resultado ruim na Ásia atrapalhou a situação do Brasil em terminar no top-8 da temporada e garantir uma vaga direta na Série Mundial de 2024-2025. No momento, a seleção verde-amarela ocupa a 10ª colocação com 32 pontos, sete a menos que a Grã-Bretanha, atual dona da oitava posição. A última etapa da competição acontecerá em Madri, na Espanha, entre os dias 31 de maio e 2 de junho.