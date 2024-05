Caso encerrado, Gabigol vai jogar com a camisa 99 do Flamengo

Depois de perder a camisa 10 do Flamengo por ter aparecido em uma foto com o fardamento do Corinthians, Gabriel Barbosa passará a vestir a 99. O próprio jogador escolheu o número.

Com isso a diretoria do clube considera o assunto encerrado. O atleta foi multado em 10% de sua remuneração na carteira de trabalho, dentro do que é permitido pelo contrato e leis trabalhistas.

As conversas sobre renovação de contrato ficam congeladas até que possam ser retomadas em outro momento. Os seguidos problemas e polêmicas envolvendo Gabigol paralisaram as conversas.