Sete brasileiros vão às finais do Qualificatório Olímpico de skate

O Qualificatório Olímpico de skate em Xangai já está nas fases decisivas, e o Brasil segue forte rumo à Paris! Entre a noite desta sexta-feira e a madrugada deste sábado (18), onze brasileiros estiveram presentes nas disputas classificatórias do Street feminino e do Park masculino. No total, sete skatistas do Brasil avançaram às finais da competição. Rayssa Leal (Street), Dora Varella e Isadora Pacheco (Park) foram as representantes do país que se classificaram entre as mulheres. Enquanto Giovanni Vianna (Street), Luigi Cini, Pedro Barros e Augusto Akio decidem entre os homens.

A etapa de Xangai é a primeira da série de dois eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A segunda prova será em Budapeste, na Hungria, e ao final dela, todos os pontos obtidos serão somados pelo ranking. Por fim, os 20 melhores skatistas em cada modalidade, vão garantir suas vagas nas Olimpíadas. Vale destacar que há o limite de três cotas por gênero para cada comitê olímpico nacional.

Street

As disputas das semifinais, tanto no skate Street, quanto no Park, foram realizadas entre 16 atletas. A primeira categoria é dividida em duas etapas: volta completa (duas chances) no circuito e manobras únicas (cinco chances). Por fim, soma-se a nota da melhor volta completa e as duas maiores pontuações das manobras únicas. Os oito melhores skatistas avançam às finais.