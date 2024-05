Max Verstappen é pole do GP da Emilia-Romagna e iguala Ayrton Senna

Lá atrás, Lewis Hamilton pilotava no limite do carro, mas não conseguia sair da 12ª posição, correndo risco de eliminação. Fernando Alonso, que bateu no TL3, foi para as britas na primeira tentativa.

A 15 segundos do fim do Q1, Nico Hulkeberg, da Haas, surpreendeu e fez o melhor tempo: 1m15s840. Max Verstappen, tricampeão, não deixou barato e pegou a liderança com 1min15s762.

Os eliminados do Q1: Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e Fernando Alonso.

Q2

Russell foi o primeiro a marcar tempo no Q2: 1min16s200. Lewis Hamilton foi o segundo a completar sua volta de abertura na segunda etapa da classificação, com 1min16s197.