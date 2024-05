Pedro e Henrique avançam para a semifinal no Futures de Wuhan

Os atletas do Brasil estão em busca do segundo título no Futures na China. Na madrugada deste sábado (18), Pedro e Henrique venceram M.Wachirawit e Netitorn por 2 a 0, com as parciais de 23/21 e 21/19. Vale ressaltar que Pedro e Henrique são os únicos brasileiros que permaneceram no campeonato. A dupla feminina, Julhia e Marcela pararam no qualificatório do torneio na quinta-feira (16), ao enfrentarem as polonesas Josephine e Bernadetta por 2 a 1.Portanto, as competições deste torneio tem como principal objetivo a formação e desenvolvimento de novos talentos. Julhia Perandre, Marcela Mattoso, Henrique Camboim e Pedro Oliveira são algumas das grandes promessas do vôlei de praia do Brasil.