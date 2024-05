Sampaio Corrêa e Sesi Araraquara avançam à final da Copa LBF

Finalistas definidos! Em confrontos válidos pelas semifinais da Copa LBF, Sampaio Corrêa e Sesi Araraquara venceram seus respectivos adversários e se garantiram na primeira decisão da história do torneio. A disputa pelo título ocorrerá já neste sábado (18), às 18h, no Ginásio Gigantão de Araraquara, sede de todo o evento.

O primeiro clube a se classificar na noite desta sexta-feira (17) foi o Sampaio. Segundo colocado na Liga de Basquete Feminino (LBF), o time maranhense derrotou o AD Santo André pelo placar de 84 a 63. Depois de um início avassalador no primeiro, elas viram o rival paulista reagir no confronto, mas retomaram o domínio na parcial. A maior destaque em quadra foi a estadunidense Trinity Baptiste, dona de 25 pontos, nove rebotes e duas assistências. Na sequência, foi a vez das donas da casas entrarem em ação pela Copa LBF. Com o apoio do seu torcedor, o Sesi Araraquara superou o Ituano Basquete por 73 a 58. O triunfo veio após sair perdendo no quarto inicial, onde o clube visitante abriu 19 a 16. A cestinha do jogo foi a ala-armadora Gabriella Sossô, com 21 pontos, além de anotado seis rebotes e duas assistências.