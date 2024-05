Jady Malavazzi conquista a prata na Copa do Mundo da Bélgica

A brasileira Jady Malavazzi subiu no pódio na etapa da Bélgica da Copa do Mundo de paraciclismo. A paranaense de 30 anos completou a prova de ciclismo de estrada da classe WH3 na segunda colocação e terminou com a medalha de prata. Na última sexta-feira (3), Gilmara do Rosário (WH2) levou o bronze no torneio realizado na cidade de Ostend.

Em território europeu, Jady finalizou o percurso no tempo de 01h25min44s, quatro segundos acima da marca da campeã da prova: a australiana Lauren Parker, medalhista de prata na Paralimpíada de Tóquio-2020 na disputa do paratriatlo. Mais abaixo, a brasileira Mariana Garcia acabou na oitava posição, com 01h33min47s. A chinesa Huaxian Li completou o pódio em terceiro lugar. A primeira medalha do Brasil na etapa da Bélgica da Copa do Mundo veio com Gilmara do Rosário. Na sexta-feira (3), a atleta levou o bronze na prova contrarrelógio da classe WH2, com o tempo de 1h04min33. A disputa foi vencida pela estadunidense Katerina Brim, que anotou a marca de 36min42s, enquanto a italiana Roberta Amadeo ficou com a prata com 47min38s. Entre os homens, o medalhista paralímpico Lauro Chaman finalizou a prova contrarrelógio MC5 no quarto lugar (26min41s) e Ronan Fonseca completou a disputa da MH5 na 17ª colocação.