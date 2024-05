Blumenau e Santo André vencem em rodada dupla da LBF

A armadora argentina Meli Gretter foi a MVP da partida com 24 de eficiência. Ela fez apenas três pontos, mas colaborou bastante com o volume de jogo da equipe, com sete rebotes, 15 assistências e três roubadas de bolas. Já a cestinha do jogo foi Sil Gustavo com 22 pontos. Do lado do Sodiê Mesquita, Brenda Barros foi a principal pontuadora do time, com 20.

Santo André ganha duelo paulista

No Vale do Paraíba, o Pontz/São José recebeu o Santo André no segundo jogo da noite na LBF. Em um jogo de pontuação baixa, a equipe do ABC Paulista levou a melhor e venceu o jogo por 57 a 30. Santo André cometeu menos erros ao longo do jogo e soube aproveitar alguns contra-ataques para conseguir 27 pontos de vantagem para a equipe adversária.

Evelyn Larissa comandou o ataque de Santo André no jogo e foi a cestinha do duelo com 17 pontos. Ela também teve oito rebotes, terminando com 20 de eficiência e o troféu de MVP da partida. Letícia Rodrigues, com 13, e Tassia, com 12 pontos, também se destacaram na equipe vencedora. Do lado de São José, nenhuma atleta chegou nos dois dígitos de pontuação. A melhor atleta do time em quadra foi Juliana Souza que teve sete pontos e 14 rebotes.