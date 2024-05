Brasil passa pela Sérvia e vence a segunda seguida na VNL

Com a vitória, o Brasil chegou ao seu segundo triunfo na VNL e atingiu os cinco pontos. Até aqui, a equipe acumula duas vitórias e uma derrota na competição, aparecendo na oitava colocação da tabela. Neste momento, a seleção brasileira está com a última vaga de classificação para a fase final. Encerrando a primeira fase, o Brasil jogará contra a Itália no domingo (26), às 10h.

Como foi o jogo

O início de jogo foi equilibrado, com as duas equipes alternando-se na liderança do placar. Darlan foi bem acionado no início da partida, virando os ataques. A Sérvia conseguiu abrir dois pontos de frente e chegou a ter 14/12, mas o Brasil tomou a dianteira após boa passagem de saque de Lucão. A partir de então, o jogo brasileiro fluiu bem, a equipe abriu vantagem e venceu por 25/21.

O Brasil começou o segundo set da mesma forma como acabou o primeiro: intenso no ataque e com uma defesa bem postada. A equipe chegou a 11/7 e, após após pedido de tempo sérvio, o time europeu voltou conseguiu diminuir a diferença para um ponto. No entanto, a seleção brasileira voltou a ter o controle da parcial e abriu outra vez até fechar em 25/19.

Assim como no primeiro set, o terceiro set começou equilibrado e o Brasil desgarrou após o 9/9. A equipe verde-amarela chegou a ter 18/15 de frente, mas sofreu um apagão e viu a Sérvia virar para 22/19 com uma passagem espetacular de Atanasijevi?. O time europeu seguiu em vantagem até fechar a parcial em 25/22.

A Sérvia tomou as rédeas do placar no início do quarto set, mas o Brasil não deixou que os adversários desgarrassem. Após trocarem pontos - sempre com a Sérvia em vantagem -, a seleção brasileira passou a frente e conseguiu abrir 20/18. O time assim permaneceu, com bloqueios fortes, até fechar a parcial em 25/22.