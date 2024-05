Pedro Nunes finaliza em quarto lugar no Meeting de Anhalt

Tem brasileiro se destacando na Alemanha! Na prova do lançamento de dardo, Pedro Henrique Nunes fechou sua participação no Meeting de Anhalt na quarta colocação geral. Dono do recorde sul-americano, ele ultrapassou a marca de 80 metros mais uma vez. Nos 100m rasos feminino, Lorraine Martins completou a final B no quinto lugar. Já no Meeting de Gorzow, na Polônia, Ketiley Batista terminou em oitavo nos 100m com barreiras.

Pedro Nunes iniciou sua campanha na decisão atingindo a distância de 75,22m. Ele foi elevando o seu nível ao decorrer da prova, passando dos 77 metros na segunda tentativa. Assim, o brasileiro chegou na marca de 80,58m, assumindo a quarta colocação da disputa. No restante da final, Pedro não conseguiu melhorar seu resultado. O campeão foi o alemão Julian Weber, medalhista de ouro nos Jogos Europeus de 2023, com 88,37m. A prata ficou com o egípcio Mustafa Khaliq (81,92m), enquanto Max Dehning (81,78m), também da Alemanha, levou o bronze. Participações no feminino Ainda no Meeting de Anhalt, outra brasileira entrou em ação nas pistas alemãs. A paulista Lorraine Martins competiu nos 100m rasos feminino. Na fase classificatória, ela terminou na quinta posição da sua bateria, com o tempo de 11s76, e avançou para a final B do evento. Assim, na prova seguinte, ela repetiu o quinto lugar, agora com a marca de 11s84. O título da principal decisão acabou com a gambiana Gina Bass (11s09), campeã do último Jogos Africanos, que superou a cazaque Olga Safronova (11s37) e a britânica Asha Philip (11s40).