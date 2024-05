Técnico do América-MG se enrola ao falar sobre gol polêmico no Santos

O técnico do América-MG, Cauan de Almeida, se enrolou ao falar sobre o lance de Renato Marques, que marcou um gol no Santos em meio à lesão de João Paulo e irritou os paulistas por suposta falta de fair play. Em entrevista coletiva pós-duelo da Série B, o comandante ensaiou um pedido de desculpas, mas ressaltou que ele e a direção vão analisar a jogada "com mais frieza".

Reunião pós-gol. "O lance mexeu com o emocional do jogo. Foi um lance muito rápido e que a tomada de decisão tanto dos jogadores e da nossa equipe tem que ser muito rápida. Na reunião rápida que fizemos, tentamos interpretar se era necessário ou não... se a interpretação mais fria é que é necessário fair play — e a gente olhando, é duvidoso —, a gente pede desculpa."

Pedido ao público. "O América tem valores muito fortes, sempre ressalto isso. O América constrói valores diários e o grupo compartilha destes valores, tanto de jogo quanto humanos. Se falhamos em não retribuir o gol ao Santos por fair play, a gente pede desculpa. Peço empatia porque, na verdade, é um lance muito rápido. É difícil para a gente interpretar. A nossa equipe joga de uma forma que ocasiona vários erros do adversário. Infelizmente, foi desta forma."