Andreza Lima leva a bronze no geral no Pan-Americano

Vale destacar que Andreza Lima é atleta do Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre que revelou Daiane dos Santos. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, ela chegou a ficar alguns dias sem conseguir treinar para o Pan-Americano, com as ginastas do clube ajudando a receber e organizar doações para os desabrigados na sede do GNU. Antes da competição, ela viajou para o Rio de Janeiro ao lado de Luiza Abel e da técnica Adriana Alves para encerrar a sua preparação para o Pan-Americano no CT do Time Brasil.

Gabi no top-5

O Brasil também teve Gabriela Barbosa participando da final do individual geral. Ela passou bem por todos os aparelhos, principalmente no solo (12.433) e no salto (12.500). Gabi teve alguns erros nas barras assimétricas (11.933) e na trave (12.433), terminando com um total de 49.299 pontos e a quinta colocação.

Essa foi a quarta medalha do Brasil nesta edição do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística. No primeiro dia da competição, a delegação brasileira já tinha ganhado dois ouros nas finais por equipe da categoria adulta. Mais cedo, nesta sexta, Caio Souza ficou com o título no individual geral masculino. No final de semana, acontecem as finais por aparelho do Pan-Americano.