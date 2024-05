Tarciane faz sua estreia na NWSL pelo Houston Dash

Em partida válida pela 11ª rodada da NWSL, a liga estadunidense de futebol feminino, o Houston Dash derrotou o North Carolina Courage pelo placar de 3 a 0. O confronto marcou a estreia a zagueira brasileira Tarciane no time do estado do Texas. Em outro jogo da noite desta sexta-feira (24), o Orlando Pride venceu o Portland Thorns e conquistou sua oitava vitória seguida no torneio.

Envolvida na quarta maior transferência da história do futebol feminino, Tarciane teve uma boa atuação no seu primeiro compromisso nos Estados Unidos. Titular durante os 90 minutos do jogo, ela finalizou com seis cortes, quatro duelos vencidos no chão, três interceptações e um desarme. Com a bola no pé, a brasileira acertou 56% dos passes e três bolas longas. As meias Bárbara Olivieri e Ramona Bachmann e a centroavante Diana Ordoñez foram as autoras dos gols do Houston Dash. Andressa Alves saiu do banco de reservas e disputou apenas 13 minutos.