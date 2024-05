Resumo de Renascer: confira os capítulos da semana (25/5 a 8/6)

Sexta-feira, 31 de maio

José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar. José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.

Sábado, 01 de junho

José Inocêncio diz a Bento que eles oferecerão consultoria jurídica a Dona Patroa para auxiliá-la no divórcio. Lu comenta com Morena que sua família tem posses. Inácia teme pelo que Mariana seja capaz de fazer contra José Inocêncio. Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar. João Pedro afirma a Sandra que, se José Inocêncio não aceitar seu filho, ele não irá mais considerá-lo como seu pai. Eliana incentiva Dona Patroa a ficar com Rachid. José Inocêncio pede desculpas ao Pastor Lívio. Augusto e Buba contam a Teca que Du está vivo.

Segunda-feira, 3 de junho

Pastor Lívio cobra José Inocêncio de não abençoar o casamento de João Pedro. Tião se despede dos filhos e de Joana na ex Casa de Jacutinga para ir atrás de seus sonhos. Eliana paga Damião depois de dormir com ele. Norberto conta a José Inocêncio que Rachid não revelou o motivo pelo qual foi a Ilhéus. Rachid tenta conquistar Dona Patroa. João Pedro se nega a dar dinheiro para Bento pagar as dívidas e avisa que só negocia com o irmão se ele lhe vender suas terras. Pastor Lívio encontra Tião na estrada e o leva de volta para casa. Joana agradece Pastor Lívio. Du, Pitoco e Neno decidem ir atrás de Teca na Bahia. José Inocêncio escuta quando Inácia diz a Buba que elas não podem fazer nada para evitar o que acontecerá na vida de Teca. Inácia revela a Buba que sabe que o filho de Teca não é de José Venâncio.