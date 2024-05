Caio Souza conquista tricampeonato pan-americano

Diogo tem quedas e fica longo de pódio

Diogo Soares também participou da final, após se classificar em segundo lugar nas eliminatórias. Mas na final, o piracicabano não conseguiu repetir o desempenho do primeiro dia da competição. Diogo caiu no meio da prova de cavalo com alças (11.933) e teve um prova desastrosa nas barras paralelas (11.400) com vários erros grande de execução e uma queda. Suas melhores provas foram no salto, onde apresentou seu novo Tsukahara com dupla pirueta (13.700) e no solo (13.333) Ele terminou com um total de 76.732 pontos e a sexta colocação.

A dupla brasileira volta a competir no domingo (26) nas finais por aparelho do Campeonato Pan-Americano. Caio Souza compete no solo, argolas, salto, paralela e barra fixa, enquanto Diogo Soares vai em busca das medalhas no cavalo com alças, barras paralelas e barra fixa.