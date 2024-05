Rayssa e Mônica ficam fora do top-20 na Copa do Mundo

No segundo dia da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de paraesgrima, as brasileiras Rayssa Veras e Mônica Santos tiveram o melhor desempenho do país, finalizando perto do top-20 nas disputas da espada. Já no sabre, Kevin Damasceno e Alex Sandro Souza pararam logo no primeiro confronto do mata-mata.

Após superarem as fases das poules, Rayssa e Mônica caíram no quadro de 32 do chaveamento principal. A primeira perdeu por 15 a 7 para a tailandesa Aphinya Thongdaeng, enquanto a outra espadista foi superada pela holandesa Iris Tenkink (15 a 2). Dessa forma, ambas finalizaram suas campanhas na 21ª colocação geral, nas classes A e B, respectivamente. As compatriotas Carminha Oliveira e Fabiana Soares encerraram em 26º e 31º. Brasileiros no sabre masculino No torneio de sabre masculino A da Copa do Mundo de paraesgrima, Kevin Damasceno e Alex Sandro Souza pararam na primeira rodada do mata-mata. quadro de 32. Kevin foi superado pelo ucraniano Artem Manko por 15 a 3 e Alex para o francês Ludovic Lemoine (15 a 4). Lucas Julião acabou eliminado nas poules. Na tabela geral, eles acabaram empatados no 26º lugar, enquanto Lucas foi o 29º. Por fim, Vanderson Chaves caiu nos poules da classe B.