Otávio deixa a seleção brasileira por conta de dores no joelho

Baixa na seleção brasileira de vôlei masculino para a primeira semana da Liga das Nações. O central Otávio deixou a equipe por conta de uma lesão no joelho e seguirá tratamento em Belo Horizonte. Com isso, o Brasil contará com 16 jogadores até o final da etapa da VNL. A informação foi inicialmente divulgada por Daniel Bortoletto, do "Web Vôlei".

Otávio foi um dos 17 jogadores selecionados por Bernardinho para a disputa da primeira fase da Liga das Nações, que ocorre no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). O jogador do Sada Cruzeiro não chegou a ser relacionado nas duas partidas da seleção, diante de Cuba e da Argentina, e também não apareceu na lista de inscritos para o duelo contra Sérvia, que ocorrerá nesta sexta-feira (24), às 21h.

Sem Otávio, a seleção brasileira agora tem quatro centrais à disposição para o restante da semana da VNL: Lucão, Isac, Judson e Flávio. Flávio atuou como titular nas duas primeiras partidas, tendo Lucão como companheiro no primeiro jogo e Isac no segundo. Para o jogo contra a Sérvia, Lucão, Isac e Judson foram relacionados, enquanto Flávio terá um dia de descanso e não foi inscrito.