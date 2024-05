Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas no Rio

Cabeça de chave número 1 do torneio e oitavo do ranking mundial, Hugo Calderano foi para a mesa com 5 a 1 no histórico contra Brian Afanador (75º do mundo). O jogo começou tenso, com os dois atletas próximos no placar no início do primeiro set. Mas logo Hugo Calderano mostrou o seu alto nível, com bons saques e muito volume de jogo para garantir a vitória na parcial por 11/6.

Hugo fez um bom início de segundo set, abrindo 4 a 1 no placar e forçando Afanador a pedir tempo. O caribenho voltou melhor após a pausa e empatou a parcial que seguiu equilibrada até o final. Brian Afanador teve três game points, mas Hugo Calderano salvou os pontos e venceu por 15/13. O porto-riquenho começou melhor no terceiro set após alguns erros do brasileiro, abrindo 3 a 0. Mas novamente Hugo virou a parcial. O brasileiro chegou a desperdiçar o seu primeiro match point, mas logo fechou a partida com um 12/10.