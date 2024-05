Brasil ganha 13 ouros no Aberto do Rio de taekwondo

No parataekwondo, o Brasil só não levou o ouro do Aberto do Rio na categoria até 80kg masculino, com o título ficando com Luis Mario Najera, do México, que derrotou o brasileiro Joel Gomes na final. Destaque para o ouro de Débora Menezes na categoria acima de 65kg. Nessa semana, a campeã mundial teve uma revanche dupla contra Fernanda Vargas do México. A mexicana tinha vencido Débora nos Jogos Parapan-Americanos no ano passado, mas dessa vez a brasileira venceu a rival no Aberto do Rio e no Campeonato Pan-Americano na sexta-feira (3).

No taekwondo olímpico, destaque para a vitória de Ícaro Miguel na categoria até 87kg masculina e de Sandy Macedo na até 67kg feminina. Veja abaixo a lista completa de medalhas do Brasil no Aberto do Rio de Janeiro.