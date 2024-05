Itália vence Brasil no tie-break e se mantém invicta na VNL

O Brasil sofreu na manhã deste domingo sua segunda derrota em quatro jogos na Liga das Nações de vôlei masculino. A equipe dirigida por Bernardinho perdeu para a Itália, de virada, por 3 a 2 com parciais de 17/25, 25/15, 22/15, 25/17 e 16/14. Com o resultado, os italianos terminam a primeira semana da VNL invicta com quatro vitórias.

Bloqueio poderoso World Volleyball A seleção brasileira foi arrasadora no primeiro set. O principal fundamento da equipe no primeiro set foi o bloqueio. Foram sete pontos neste fundamento contra nenhum da Itália. Assim, o time dirigido por Bernardinho foi abrindo vantagem até fechar a primeira parcial em grande estilo por 25 a 17. No segundo set, o jogo mudou completamente. A Itália foi extremamente superior e fechou com muita facilidade por 25 a 15. O bloqueio do Brasil de funcionar, enquanto o dos italianos parou três vezes os ataques dos brasileiros nesta parcial. Mas a equipe europeia foi superior também em todos os outros fundamentos para conseguir vencer com tamanha tranquilidade.