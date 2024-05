Brasil bate bicampeãs paralímpicas e é vice na Suécia

A Seleção Brasileira feminina de goalball conquistou neste domingo (26) a medalha de prata na Malmö Cup, na Suécia, ao perder a final para o Japão por 3 a 2. Um pouco antes da decisão, as brasileiras haviam conseguido derrotar a Turquia, atual bicampeã paralímpica e campeão mundial, na semifinal, por 3 a 2. O segundo lugar no tradicional torneio da modalidade, disputado desde 2000, repete a melhor campanha do Brasil com as mulheres, prata também em 2019. Em 2023 e 2022, elas haviam ficado com o bronze.

"Primeiro, quero agradecer a todos que acompanharam os jogos. E dizer que estamos em construção, tivemos uma grande evolução ao longo desses cinco meses e viemos para cá com o objetivo de estar na final, porque nosso objetivo maior é estar no pódio da Paralimpíada de Paris", disse o técnico Alessandro Tosim, que foi multicampeão com a Seleção masculina ao longo de 13 anos e assumiu o comando da equipe feminina do Brasil em dezembro do ano passado. Caminho certo "Essa competição é a confirmação de que estamos no caminho certo. A gente se deparou com uma derrota logo no começo, mas viemos crescendo no momento certo e, na final, perdemos por detalhes. É ajustar para ter um pódio novamente em Paris e, se Deus quiser, com a medalha de ouro", falou a pivô Gaby, a mais experiente do grupo, com 33 anos. Também participaram da campanha as atletas Dani Longhini, Moniza, Geovanna, Jéssica Vitorino e Kátia.