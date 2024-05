Dallas Wings, de Stephanie Soares, vence a segunda na WNBA

Na terceira rodada, diante do Atlanta Dream, ela ficou 14 minutos em quadra, errou os quatro arremessos que tentou e não repetiu a boa atuação da partida anterior.

Stephanie Soares, que foi escolhida pelo Dallas Wings no draft de 2023, é uma das três brasileiras inscritas para a temporada 2024 da WNBA, mas até agora apenas ela jogou. Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, e Damiris Dantas, do Indiana Fever, estão machucadas.