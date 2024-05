Mais uma filha deixa de usar o sobrenome de Brad Pitt, diz revista

"A implicação é que as crianças não querem ter nada a ver com Brad", disse uma fonte à revista In Touch.

A fonte informou à publicação que Brad Pitt se esforça para reconstruir o relacionamento com os filhos após o divórcio.

Jolie e Pitt se separaram em 2016, após 10 anos de relacionamento. Eles são pais de seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.