Choque-Rainha no Paulistão Feminino termina em empate

O JOGO

Escalação do São Paulo (4-3-3): Carlinha; Bia Menezes, Soares, Kaká e Leticia Alves; Aline, Robinha e Camilinha (C); Dudinha, Laryh e Rafa Mineira. (Técnico: Thiago Viana)

Escalação do Palmeiras (3-5-2): Natascha; Poliana (C), Giovanna Campiolo, Pati Maldaner; Juliete, Brena, Ingryd Lima, Dudinha e Bruna Calderan; Tainá Maranhão e Laís Estevam. (Técnica: Camilla Orlando)

Logo no começo, aos 10 minutos, Laís preocupou os médicos alviverdes, após um choque de cabeça com a Laryh, mas continuou em campo. Aos 23, Brena cruza na área após falta perto do meio de campo, mas a bola passa direto e Carlinha evita o que seria o primeiro gol do jogo.

Já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, após descuido de Pati Maldaner, o tricolor rouba a bola e, apenas ajeitando o corpo, Rafa Mineira bateu por cobertura (de bem longe por sinal) e fez um golaço no Choque-Rainha, encobrindo a Natascha e eletrizando a torcida.

E no comecinho do primeiro tempo, com o relógio chegando nem a 2 minutos, foi a vez da zaga tricolor falhar e, após ter o caminho livre, Brena deu uma sapatada de fora da área que não deu chance para a goleira Carlinha. Tudo igual no clássico, 1 a 1.