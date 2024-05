Cláudia Sabino fica em sexto lugar na Copa do Mundo de Lucerna

A brasileira Cláudia Sabino ficou em sexto lugar na classe PR1W1 da etapa de Lucerna da Copa do Mundo de remo. A atleta paralímpica completou a prova em 11min49s50. A vencedora foi a alemã Manuela Diening (10min01s03), que superou a israelense Moran Samuel (10min01s98), que ficou com a medalha de prata, por apenas 95 centésimos. A norueguesa Birgit Skarstein (10min08s51) completou o pódio.

Cláudia Sabino começou sua participação da etapa de Lucerna da Copa do Mundo de remo com um quarto lugar em sua primeira bateria com a marca de 11min37s96. O resultado a mandou para a repescagem. Nesta fase, disputada no sábado, ele conseguiu o seu melhor tempo nos três dias de competição ao marcar 11min28s33 e se classificar para a final com a quarta colocação.