Hugo Calderano conquista o título do WTT Contender do Rio

Campeão em casa! O carioca Hugo Calderano derrotou o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 0 (11/7, 11/5, 11/5 e 11/6), na manhã deste domingo (26), e faturou o título do WTT Contender do Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele vence este torneio, que faz parte do circuito mundial de tênis de mesa. Com o resultado, o brasileiro vai subir para o sétimo lugar do ranking mundial.

O título coroa uma semana praticamente perfeita de Hugo Calderano, que era o atleta mais bem ranqueado da competição. Ele venceu quatro jogos até chegar na final, passando pelo indiano Manav Vikash Thakkar (62º), o porto-riquenho Brian Afanador (75º), o francês Thibault Poret (164º) e o japonês Yuta Tanaka (72º). No acumulado dessas partidas, cedeu apenas um set aos adversários.

Já na final, Hugo enfrentou o An Jaehyun, que é o atual 37º colocado do ranking mundial e foi medalhista de bronze no Mundial de 2019. Assim como aconteceu em suas demais partidas, o brasileiro fez um jogo dominante e atropelou o adversário. O brasileiro teve golpes firmes, definições rápidas e muita variações, e venceu os quatro sets com relativa tranquilidade, em 11/7, 11/5, 11/5 e 11/6.