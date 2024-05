Laura Pigossi é eliminada pela 20ª do mundo em Roland Garros

Depois de furar o qualifying, Laura Pigossi, número 119 do ranking mundial, fez uma boa partida, teve grandes chances de vencer, quando chegou a fazer 4 a 0 no terceiro set, mas levou a virada e foi eliminada na estreia de Roland Garros pela jovem ucraniana Marta Kostyuk, 20ª do mundo. A partida, que chegou a ser interrompida pela chuva, foi decidida com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e x/x.

Primeiro set Laura Pigossi começou o jogo muito bem e conseguiu quebrar o saque de Marta Kostyuk sem deixar a ucraniana marcar um ponto sequer. A tenista brasileira estava segura na partida e conseguiu chegar ao sexto game com 4/2 de vantagem. Mas, no oitavo game, o mais disputado do primeiro set, a ucraniana conseguiu devolver a quebra e empatou o duelo em 4/4. Na sequência, confirmou seu serviço, passou a liderar a parcial e fez 6/5, jogando a pressão para Laura Pigossi.