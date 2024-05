Brasileiros não vão bem no último dia da Copa do Mundo de MTB

Na fria manhã deste domingo (26), aconteceu o último dia da Copa do Mundo de Mountain Bike (MTB) na etapa de nove mesto, na República Tcheca. Na categoria XCO, a melhor colocação dos brasileiros ficou com Ulan Galinski, que terminou em 31º.

ELITE XCO FEMININO

As mesmas atletas de ontem, no XCC, fecharam o pódio, porém em posições diferentes. A francesa Pauline Ferrand ficou com o ouro, finalizando o percurso com 1h24m44s, seguida pela americana Haley Batten (1h25m46s) e a suíça Alessandra Keller (1h26m15s), com a prata e o bronze, respectivamente.