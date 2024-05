Brasil começa Pré-Olímpico de Bangkok com duas vitórias

O Brasil começou sua campanha no último Pré-Olímpico Mundial de boxe em Bangkok, na Tailândia. Neste domingo, dois brasileiros subiram nos ringues em busca de vagas para os Jogos de Paris-2024. Cleisson Charles dos Santos e Wanderson de Oliveira venceram seus confrontos e avançaram na competição.

Cleisson Charles, nos 63.5kg, foi abriu os trabalhos do time brasileiro em Bangkok. O brasileiro teve o moçambicano Bernardo Delfina Marime como adversário de estreia na primeira rodada do torneio. Com muito volume desde o início do confronto, o brasileiro levou o primeiro round por unanimidade de todos os juízes. Na segunda parcial, seguiu com muita intensidade, encaixou bons cruzados e garantiu novamente 10 a 9 de todos os árbitros. No último assalto, com a vitória já encaminhada, ele permitiu leve reação do adversário, mas garantiu vitória de 3 a 2. Desse modo, Cleisson Charles saiu vitorioso com placar de 5 a 0 e decisão unânime.