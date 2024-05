Leclerc precisou ser o mais lento possível para vencer em Mônaco por 1ª vez

Leclerc esteve muito rápido por todo o final de semana, mas não foi uma vitória fácil de ser construída. Ele passou por uma troca de motor não programada, por um carro que não começou bem o sábado e que só voltou a estar competitivo com uma mudança na asa dianteira, e uma corrida que acabou se tornando muito tática depois de uma bandeira vermelha logo na primeira volta.

Bandeira vermelha divide o top 7 em dois

Com a posição de classificação sendo tão importante, pilotos que estavam começando fora do top 4 arriscaram largar com o pneu duro e o pior cenário possível aconteceu para George Russell, quinto, Max Verstappen, sexto, e Lewis Hamilton, sétimo: uma bandeira vermelha logo na primeira volta, causado por um grande acidente entre Kevin Magnussen, Sergio Perez e Nico Hulkenberg.

Isso era ruim para a estratégia do trio porque significava que os demais pilotos poderiam agora colocar os pneus duros e tentar ir até o final da prova sem uma parada, enquanto eles teriam que calçar os médios e adotar um ritmo ainda mais lento para tentar fazer o máximo de voltas possível, sabendo que os pneus macios não durariam muitas voltas.

Mas mesmo quem estava com os duros (Leclerc, Piastri, Sainz e Norris na frente, Tsunoda e Albon atrás das Mercedes e Red Bull) não tinha vida fácil. Como os carros estão bem mais rápidos neste ano, em uma Mônaco que ganhou superfícies novas em vários trechos, e isso gerou granulação nos pneus, quando a superfície se volta e partes dela voltam a grudar no pneu. Isso diminui a superfície de contato do pneu com o asfalto e o piloto sente que tem menos aderência.

E tinha outro fator também: Leclerc tinha não só que cuidar dos pneus, mas tinha que ser lento o suficiente para que os pilotos que vinham logo atrás dele não tivessem a chance de fazer um pit stop e pegar pista livre. Então ele ficou por várias voltas se mantendo a 20s (que é o tempo que se perde para fazer um pitstop) justamente do primeiro piloto com pneu médio, Russell.