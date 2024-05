Brasileiro de Hóquei: Germânia vence novamente Rio Hockey

Se no jogo de sábado (25) as equipes começaram se estudando, nessa partida foi bem diferente. Jogo corrido, "pá-pum", ambos os lados atacando a todo momento. Essa velocidade foi influenciada pela chuva constante nesta manhã carioca, e quem se aproveitou dela foi o Germânia que, repetindo a partida de sábado, abriu o placar, mas dessa vez com Fred, camisa 6, após um short corner concedido pelo Rio Hockey nos segundos finais do primeiro quarto.

Mas, no último minuto do segundo quarto, o Germânia fez uma bela triangulação dentro da área e Ricardo Prado, camisa 34, finalizou a jogada colocando a bola no fundo da rede, 2 a 0. E para quem achava que já estava tudo decidido, no começo do último quarto o Rio Hockey, Lucas diminui o placar, assim esquentando o restante da partida. Mas mesmo com a pressão nos minutos finais, não deu outra, e, repetindo o placar da última partida, o Germânia bateu o Rio Hockey por 2 a 1.

CARIOCA 1X0 SÃO JOSÉ

Enquanto no sábado os cariocas venceram com extrema facilidade, dessa vez passaram sufoco contra o São José. Em um jogo truncado e sem muitas emoções, no comecinho do último quarto, o Carioca ganha um short corner, não desperdiça e Pedro faz o dele. Gol esse que deu números finais a partida do "Brasileirão de Hóquei".