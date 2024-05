Com bloqueio eficiente, André e George são bronze em Espinho

André e George conquistaram a medalha de bronze na etapa de Espinho do Circuito Mundial de vôlei de paria. Os brasileiros caíram na semifinal contra os suecos Åhman e Hellvig, mas mais tarde bateram os holandeses van de Velde e Immers por 2 sets a 0, parciais de 21/15 e 30/28. André marcou sete pontos de bloqueio no jogo contra três dos adversários, inclusive fechando o jogo com porta fechada contra holandeses.

No primeiro set, André comandou a rede brasileira com os bloqueios. Desse modo, a dupla verde e amarela conseguiu abrir vantagem logo no início da partida. Os holandeses ameaçaram uma reação quando o placar estava 10 a 6 para André e George. Os ataques da dupla europeia começaram a entrar e pontos seguidos foram anotados. Assim, um pedido de tempo foi solicitado pelos brasileiros para enfim voltarem a virar bolas e controlar novamente a partida. André voltou a crescer nos bloqueios e a cobertura de George funcionou bem para fecharem o placar por 21 a 15.