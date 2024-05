Time de Debinha e Bia Zaneratto é vice-líder da NWSL

O Kansas City Current, time das brasileiras Debinha e Bia Zaneratto, derrotou por 1 a 0 o Utah Royals, fora de casa, e assumiu a vice-liderança da NWSL. A equipe soma agora 25 pontos, dois atrás do líder Orlando Pride, que tem em seu elenco Marta, Adriana, Rafaelle e Angelina, além de Luana Bertolucci, que está afastada para tratar de problemas de saúde.

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Utah Royals, o Kansas City Current se mantém invicto na temporada com sete vitórias e quatro empates até agora. Entre os 14 times que disputam a NWSL, apenas os dois primeiros colocados seguem sem perder. No jogo que terminou no começo da madrugada deste domingo, Debinha começou como titular e ficou praticamente o jogo todo em campo. Só no finalzinho, aos 36 minutos do segundo tempo, é que ela foi substituída, justamente por Bia Zaneratto.