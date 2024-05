Matheus e Tamires caem na primeira rodada no México

Nessa semana, está acontecendo mais uma edição do Challenge do México de badminton em Guadalajara. Únicos brasileiros na competição, Matheus Voigt e Tamires Santos competiram na chave de duplas mistas, mas perderam para uma dupla do Canadá e pararam na primeira rodada da competição.

Pela primeira fase da competição de duplas mistas, Matheus Voigt e Tamires Santos enfrentaram os canadenses Timothy Lock e Chloe Hoang. Os norte-americanos começaram melhor na partida e venceram o primeiro game por 21 a 14. Na parcial seguinte, Matheus e Tamires tiveram um bom início, abrindo quatro pontos de vantagem. Mas os canadenses conseguiram a virada, com uma sequência de nove pontos seguidos. Ao final, Lock e Hoang ganharam o game por 21 a 12 para confirmar a vitória por 2 a 0 no jogo.