Gessyca e Michel vão à final do Pré-Paralímpico de Remo

O Brasil vai chegar em peso na disputa das vagas paralímpicas de Remo. Isso porque o país garantiu a classificação às finais de todas as categorias que competiu no Pré-Paralímpico de Remo em Lucerna, na Suíça. Nesta segunda- feira (20), Gessyca Guerra e Michel Pessanha asseguram o lugar na decisão do PR2 Mix2x - Double Skiff.

A dupla mista brasileira precisou ir à repescagem do Pré-Paralímpico de Remo após terminarem em 2º lugar na bateria 2 no domingo (19). Na ocasião, eles marcaram o tempo de 8min55s83, enquanto os alemães Jasmina Bier e Paul Umbach ficaram em primeiro com 8min35s17.

Valendo vaga à final, então, Gessyca Guerra e Michel Pessanha melhoraram o tempo e se garantiram na decisão. A marca foi 8min47s60, cerca de sete segundos melhor do que na fase anterior. O resultado fez com que eles chegassem na segunda posição da repescagem, dezoito segundos atrás da dupla francesa Benjamin Daviet e Perle Bouge.