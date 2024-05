De virada, São Paulo vence o Flamengo pelo Brasileiro

A meia Camilinha e a centroavante Ariel Godoi balançaram as redes para o Tricolor. Do lado do Mengão, Gláucia, ex-jogadora do clube paulista, foi quem abriu o placar no confronto. No momento, o São Paulo possui 20 pontos e integra as primeiras colocações da liga nacional. Na próxima rodada, elas enfrentarão o Santos no dia 8 de junho, às 21h. Flamengo, atual sexto colocado, encara o Grêmio no dia 7, às 21h30.

O jogo

Logo no início da partida, o Flamengo acertou uma bola no travessão e levou perigo para a defesa paulista. Pouco tempo depois, a centroavante Gláucia fez linda jogada pela esquerda, passou por duas marcadoras e anotou um golaço com uma finalização no ângulo. Além disso, na restante da parcial, a equipe carioca seguiu melhor, mantendo a posse de bola e tendo uma atuação segura da defesa.