Minas supera o Franca e empata série de semifinal do NBB

Tudo igual! No segundo jogo da série de semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas Tênis Clube fez valer o mando de quadra e derrotou o Sesi Franca por 80 a 67, na Arena UniBH. Ambos os times retornarão ao torneio já nesta quarta-feira (22), às 19h (horário de Brasília-DF), novamente na cidade de Belo Horizonte.

Destaque da equipe durante toda a temporada, o armador Franco Baralle foi o cestinha do Minas no confronto com 18 pontos. Além disso, o argentino de 25 anos também anotou seis assistências e três rebotes. Com boa participação no garrafão, os pivôs Rafa Mineiro e Paranhos também tiveram um bom desempenho nesta segunda-feira (20). O primeiro terminou com 16 pontos, enquanto o segundo quase alcançou um duplo-duplo, graças aos nove pontos e 10 rebotes marcados. Do lado do Franca, o ala-pivô Lucas Dias fechou o duelo com 18 pontos.