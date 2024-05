Assista à entrevista de Ana Paula Rodrigues no Sem Limites

A convidada do quinto episódio do Sem Limites é Ana Paula Rodrigues. Campeã mundial em 2013 e da Champions League em 2016, além de quatro vezes medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ela é recordista de jogos e gols com a camisa da seleção brasileira de handebol feminino e tenta se recuperar de uma lesão no joelho a tempo de disputar em Paris-2024 a sua quinta Olimpíada.

ANA PAULA RODRIGUES - SEM LIMITES #5