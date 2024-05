Karina Shiray bate compatriota e avança no WTT Contender Rio

A jovem Karina Shiray, de 16 anos de idade, foi o principal destaque feminino do Brasil no primeiro dia do WTT Contender Rio. A atleta paulista bateu a compatriota Maria Nascimento por 3 sets a 0 (11/3, 11/6 e 11/3) e conquistou a vaga na segunda rodada da chave de simples. O torneio acontece na Arena Carioca I, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

A próxima adversária de Karina será a italiana Débora Vivarelli, número 94 do ranking mundial. O duelo ocorrerá nesta terça-feira (21), ainda sem horário definido. "No jogo de hoje eu sabia que tinha que fazer o meu melhor, tinha que colocar tudo na mesa que eu treinei até agora. E, assim, consegui ganhar. O jogo de amanhã sei que será difícil, nunca joguei com ela. Mas espero conseguir dar novamente o meu máximo na mesa, fazendo o meu melhor desempenho", disse a brasileira. Por outro lado, outras cinco mesatenistas brasileiras se despediram do torneio individual feminino nesta segunda-feira (20). Beatriz Kanashiro, Gabrielle Pincerato, Jessica Yamada, Lhays Stolarski e Mahayla Sardá perderam suas respectivas partidas e acabaram eliminadas.